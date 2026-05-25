El entorno de la ermita del Salitre contará con un paseo peatonal e iluminación monumental

Archivo - Ermita del Salitre - JUANCHI LOPEZ - Archivo

MURCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el proyecto de rehabilitación integral y del entorno de la ermita del Vía Crucis, conocida como la ermita del Salitre.

Este proyecto cuenta con la autorización de la Dirección General de Patrimonio. De este modo, se recuperará la volumetría original y uno de los sillares que había quedado oculto por el crecimiento de la calle, ha explicado la alcaldesa, Rebeca Pérez, tras su primera Junta de Gobierno después de ser elegida.

Así, la acera que transcurre por delante de la puerta de la ermita se rebajará 60 centímetros para que recupere su altura original. "A través de los sondeos y prospecciones se concluyó que podíamos recuperar el sillar y generar un paseo más cómodo y agradable, además de adecuar el perímetro e instalar iluminación monumental", ha explicado Pérez.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 346.034 euros y un plazo de ejecución de 6 meses, cuenta con la financiación completa para su licitación inmediata. Además, define criterios técnicos específicos para la limpieza, consolidación y protección de las pinturas murales de Muñoz Barberán de 1952, garantizando su preservación a largo plazo.

Al tratarse de un inmueble con protección integral (Grado 1) dentro del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, todas las actuaciones previstas se fundamentan en criterios de mínima intervención, reversibilidad y respeto absoluto a sus características originales.

Las obras contemplan actuaciones de consolidación estructural, especialmente en muros de carga, cubiertas y elementos de cantería erosionados; conservación de los materiales tradicionales mediante la eliminación de morteros incompatibles y su sustitución por morteros de cal; el saneado de muros afectados por humedades; y la reparación de fisuras y grietas. Asimismo, se abordará la restauración de los elementos más valiosos del conjunto, como la fachada de piedra, la cúpula y su remate original, las vidrieras y los elementos decorativos.

El proyecto incluye también actuaciones de rehabilitación funcional orientadas a mejorar la accesibilidad, la seguridad y la habitabilidad del edificio, siempre de forma plenamente compatible con su protección patrimonial. Se dotará a la ermita de instalaciones básicas de fontanería, saneamiento e iluminación -tanto ambiental y museística en el interior como monumental en el exterior- que permitan su uso cultural futuro.

Cuando abra lo hará también como sede permanente del Centro de Interpretación de los Auroros de la Huerta de Murcia.

La Ermita del Salitre es la única estación conservada del antiguo Vía Crucis urbano establecido en 1598 por los franciscanos descalzos del convento de San Diego. Datada en el siglo XVIII en su configuración actual, ha estado históricamente vinculada a la Real Fábrica de Salitre, creada en 1654 por orden de Felipe IV, y constituye un testimonio único de la religiosidad, la vida urbana y la evolución histórica de Murcia.

Tras sufrir graves daños durante la Guerra Civil, el edificio fue prácticamente reconstruido en 1952, momento en el que se incorporaron las pinturas murales que hoy forman parte inseparable de su valor artístico.

"Ha habido un proceso muy importante, de diagnóstico de las patologías que tenía el edificio, se realizaron catas a 20 metros de profundidad, y sondeos para conocer el estado de tanto la cubierta como de los muros perimetrales", ha recordado la alcaldesa, que espera que su reapertura "suponga un revulsivo desde el punto de vista cultural y turístico para esta zona de la ciudad".