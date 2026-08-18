El esfuerzo para alquilar en la Región de Murcia llega al 24% y el de compra al 17%, según idealista

Archivo - Cartel de alquiler - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El esfuerzo para alquilar en la Región de Murcia llega al 24% y el de compra al 17%, según un estudio de idealista, elaborado con datos del segundo trimestre de 2026. En el caso del municipio de Murcia el esfuerzo que se hace para el alquiler se reduce al 22% y para la compra al 15%.

Este porcentaje se mide sobre los ingresos familiares, y no únicamente el salario individual, para alquilar o comprar una vivienda de dos dormitorios en este periodo de tiempo.

En nivel nacional, nueve capitales superan el 30% de esfuerzo que los especialistas fijan como límite recomendable para el alquiler de una vivienda de dos habitaciones. Palma encabeza el ranking con el 45% de los ingresos medios de una familia, seguida de Málaga (40%), Valencia (39%), Madrid y Alicante (38%), Barcelona y Segovia (34%), Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria (31%), mientras que Sevilla y Bilbao se quedan en el umbral del 30%.

En el extremo opuesto, Ciudad Real y Teruel son las capitales con menor presión, al requerir únicamente el 19% de los ingresos familiares, seguidas de Jaén, Cáceres, Lleida y Melilla (20%). A nivel provincial, Málaga es la que impone mayor esfuerzo a sus residentes, con el 58% de los ingresos familiares. Le sigue Baleares (48%) y a continuación un grupo de provincias con tasas superiores al 30%: València (38%), Alicante, Madrid y Santa Cruz de Tenerife (37%), Cádiz (35%), Huelva (33%), Las Palmas y Barcelona (32%), y Girona, Sevilla y Segovia (31%).

En el otro extremo, Teruel es la provincia con menor exigencia (18%), seguida de Palencia, Lleida, Ciudad Real y Huesca (21%). Esfuerzo para comprar Cinco capitales presentan tasas de esfuerzo superiores al 30% recomendado para la compra: Palma (48%), Madrid (39%), San Sebastián (36%), Málaga (35%) y Barcelona (32%). A continuación aparecen Valencia (28%), Alicante (27%), Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria y Santander (25% en los 3 casos), Cádiz, Pamplona, A Coruña y Santa Cruz de Tenerife (24% en las 4 capitales). Las ciudades con menor esfuerzo para adquirir una vivienda son Lleida (11%) y Zamora (12%), seguidas de Jaén y Huesca (13%).

En el ámbito provincial, Baleares (48%) y Málaga (45%) lideran el esfuerzo para comprar, seguidas de Santa Cruz de Tenerife (36%) y Madrid (35%). La provincia de Barcelona se sitúa en el 24%. Teruel y Soria registran la tasa más baja, con el 11%, seguidas de Jaén, Cuenca, Palencia, Zamora, Ciudad Real, Ourense y León, con el 12%.