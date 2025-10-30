El esfuerzo para alquilar una vivienda en la Región de Murcia es del 24% y para comprar del 17%, según Idealista

Archivo - Cartel de 'Se vende' en la puerta exterior de una casa - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El porcentaje de ingresos netos del hogar necesario para acceder a una vivienda en la Región de Murcia se sitúa en el 24% en el caso de la compra y en el 17% en el del alquiler, según un estudio de Idealista basado en los datos del tercer trimestre de 2025.

En la capital de la Región, el esfuerzo asciende al 23% para el alquiler y en el 16% para el de la compra.

En el conjunto del país, el porcentaje de los ingresos necesarios para acceder a una vivienda en alquiler se encuentra en el 36%, mientras que en el caso de la compra es del 25%, sin tener en cuenta los ahorros necesarios para acceder a la financiación.

Según idealista, la falta de oferta y el consiguiente incremento de los precios es la causa de que el esfuerzo para comprar o alquilar se sitúen en entornos altos, sobrepasando los límites recomendados por los expertos en el caso del alquiler.

Son 10 las capitales en las que el esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones supera el 30% recomendado por los expertos, con Palma a la cabeza (46%), seguida por Barcelona (45%), Málaga (41%), Valencia (40%), Alicante (39%), Madrid (39%), Las Palmas de Gran Canaria (34%), Santa Cruz de Tenerife (33%), San Sebastián y Bilbao (31%).

Por el contrario, el menor esfuerzo se pide en Ciudad Real (18%), Jaén (19%), Teruel (19%), Lleida (19%), Melilla, Cáceres y Palencia (con 20% en los tres casos).

En la mayoría de los casos el esfuerzo para comprar es menor que para alquilar, con la excepción de San Sebastián, y de A Coruña y Cádiz, donde es el mismo. Además, son cinco las capitales que tienen tasas de esfuerzo superiores al 30% recomendado por los expertos: Palma (45%), Málaga (38%), San Sebastián (38%), Madrid (33%) y Barcelona (31%).