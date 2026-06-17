Espinosa de los Monteros, convencido de que PP y Vox pactarán un gobierno de coalición si suman mayoría en las generales

Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz de Vox en el Congreso, saluda a José Ángel Antelo tras la presentación de 'Atenea' - KIKO ASUNCIÓN/EUROPA PRESS

MURCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exportavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros se ha mostrado convencido este miércoles de que, si las matemáticas electorales lo permiten tras los comicios generales de 2027, PP y Vox alcanzarán un acuerdo para gobernar el país en coalición.

En un desayuno informativo celebrado en Murcia, Espinosa de los Monteros ha restado importancia a las tiranteces que se puedan dar durante la negociación, que ha achacado a un "duelo fratricida" debido a que "hoy en Vox todos los que quedan son ex del PP".

"No tengo ninguna duda de que cuando llegue el momento, si los escaños suman, PP y Vox se pondrán de acuerdo", ha aseverado a preguntas de los medios de comunicación tras hacer referencia al histórico de pactos entre ambas formaciones políticas en comunidades autónomas y ayuntamientos.

Espinosa de los Monteros ha pronunciado estas palabras durante la presentación en la capital de la Región de 'Atenea', una asociación de la sociedad civil de carácter "apartidista" de la que es portavoz, que rechaza subvenciones públicas y busca aportar soluciones técnicas ante lo que califica de "dos décadas pérdidas" de crecimiento del PIB per cápita en España.

El 'think tank' será presentado a la sociedad murciana este miércoles por la noche en la Finca Buenavista, en el marco de un acto que contará con representantes del sector empresarial.

PRIMA DE 50 DIPUTADOS Y CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN PARA LAS PENSIONES

Entre las medidas desgranadas por el portavoz de 'Atenea' destaca una propuesta de reforma de legislación electoral inspirada en otros modelos europeos, que consiste en conceder una prima de hasta 50 diputados adicionales en el Congreso a la fuerza política más votada.

Esta fórmula técnica tiene como objetivo facilitar la consecución de mayorías estables y, según ha precisado Espinosa de los Monteros, "reducir la dependencia de fuerzas minoritarias" a la hora de conformar el Ejecutivo.

En el plano económico, ha alertado de que ve "muy difícil" que los menores de 45 o 50 años cobren una prestación en el futuro si se mantiene el modelo actual de pensiones. Para solucionarlo sin perjudicar a los jubilados actuales, ha planteado un sistema mixto basado en un informe que elaboró el economista Daniel Lacalle para 'Atenea'.

Este sistema propone la creación de vehículos nominales y cuentas a nombre de cada contribuyente joven, lo que permitiría capitalizar e invertir una parte de sus aportaciones a la Seguridad Social en mercados regulados y con coeficientes de riesgo controlados, funcionando como una hucha de inversión individual desde el nacimiento.

ACCESO A LA VIVIENDA Y MODELO HÍDRICO

Respecto al acceso a la vivienda, Espinosa de los Monteros ha asegurado que el problema es "relativamente sencillo de solucionar" porque España dispone de demanda, suelo no protegido, capacidad para construir y financiación. Solo faltaría, ha dicho, "voluntad política" desde la Administración pública.

Por último, el exdiputado ha defendido el modelo productivo de la Región de Murcia, cuyo crecimiento en los últimos 25 años ha vinculado de forma directa al sector primaria gracias a la llegada del trasvase Tajo-Segura.

Tras tildar de "posicionamiento ideológico" la actitud del Gobierno central respecto a los envíos de agua al Levante a través de esta infraestructura, Espinosa de los Monteros ha reclamado una estrategia nacional de interconexión de cuencas hídricas.

"En España hay agua de sobra; lo que pasa es que llueve de manera desigual tanto temporal como geográficamente", ha aseverado Espinosa de los Monteros.