Estabilizado el incendio forestal de La Pinilla (Fuente Álamo) tras afectar a unas 228 hectáreas

Puesto de mando del incendio forestal en La Pinilla (Fuente Álamo) - AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

60 personas continúan trabajando sobre el terreno en las labores de vigilancia y control

FUENTE ÁLAMO (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado este jueves en la sierra del Algarrobo, en la pedanía de La Pinilla, en el término municipal de Fuente Álamo, ha quedado estabilizado a las 6.30 horas de este viernes tras afectar a una superficie aproximada de 228 hectáreas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

En las labores de extinción y vigilancia continúan trabajando agentes medioambientales, seis brigadas forestales terrestres, personal técnico y de coordinación de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, así como patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local.

En total, unas 60 personas permanecen desplegadas sobre el terreno para consolidar la estabilización del incendio y evitar posibles reproducciones.

El fuego se declaró sobre las 17.11 horas del jueves, en una jornada marcada por las altas temperaturas y el viento, y afectó a una zona próxima a las urbanizaciones Country Club y Camposol, en el municipio de Mazarrón, así como al entorno por el que discurre la Vía Verde.