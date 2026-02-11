El Estado apuesta por una solución "segura para vecinos y medio ambiente" en la regeneración de Portmán, según PSOE

MURCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha dejado claro este miércoles que el objetivo del Gobierno de España en el proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán "es ofrecer una solución definitiva que sea segura, tanto para la salud de los vecinos, como para el medio ambiente".

Por ello, ha celebrado que el Gobierno de España dé "un paso más en la regeneración de la Bahía de Pormán", al finalizar el Ministerio para la Transición Ecológica "el proceso de consulta y estudio de las diferentes alternativas y haya encargado la redacción del proyecto".

"Estamos hablando de residuos tóxicos y muy peligrosos", ha afirmado Gadea, que ha señalado que se sigue trabajando para "atender las demandas de los vecinos con diálogo y voluntad siempre de acuerdo".

Frente a la gestión "deficiente" de los anteriores gobiernos del Partido Popular, que "nos han traído hasta esta situación, el Gobierno de España actúa con rigor y siguiendo criterios puramente técnicos", ha finalizado.