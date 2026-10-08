La estimulación cerebral profunda y los ultrasonidos amplían las opciones de tratamiento frente al párkinson

Jornada 'Avances y desafíos del párkinson' en la UCAM - UCAM

Especialistas, investigadores y colectivos de afectados se reúnen en el Campus de Cartagena de la UCAM para abordar los avances

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El Campus de Cartagena de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) ha acogido este jueves la jornada 'Avances y desafíos del párkinson', un encuentro organizado junto a la Federación de Asociaciones de Párkinson de la Región de Murcia (FEPAMUR) y la Asociación de Párkinson de Cartagena.

Durante la sesión, especialistas e investigadores han expuesto las nuevas alternativas terapéuticas enfocadas en la mejora de los síntomas y la calidad de vida de los pacientes cuando la vía farmacológica resulta insuficiente, según ha informado la UCAM.

En el marco de la jornada se ha destacado la implantación de la estimulación cerebral profunda en determinados perfiles clínicos, procedimiento que actúa sobre áreas concretas del cerebro con el fin de abordar la rigidez o la lentitud de movimiento.

Asimismo, se han analizado otras líneas en fase de investigación, entre las que se encuentran los ultrasonidos para intervenciones no invasivas, los trasplantes de células dopaminérgicas orientados a reemplazar las células que dejan de producir dopamina y el desarrollo de interfaces cerebro-máquina mediante la conexión con dispositivos externos.

En el turno de intervenciones, el catedrático de Neurocirugía de la Universidad de Toronto, Andrés M. Lozano, ha señalado que "el objetivo es reponer las células que mueren en el párkinson para que vuelvan a producir dopamina y mejorar los síntomas del paciente".

Por su parte, el presidente de FEPAMUR y de la Asociación de Párkinson de Cartagena, César Martínez, ha afirmado que estos hallazgos "transmiten esperanza, porque la enfermedad avanza, pero también lo hace la investigación".

De igual forma, la vicerrectora de Investigación de la UCAM, Estrella Núñez, ha remarcado que "la investigación es un servicio" y que los avances con respaldo científico deben llegar a las personas que padecen estas enfermedades.

La cita ha contado también con la participación del director-gerente del Centro KIPE, Pedro Martínez, y de la responsable de Investigación en Neurociencia y Neuromodulación de Ionclinics, Ane Miren Gutiérrez, quienes han abordado el papel de la fisioterapia, el ejercicio y las técnicas de neuromodulación no invasiva en la mejora funcional de los pacientes.