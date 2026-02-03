I Estrategia de Lucha contra la Pobreza trabajará en reducir la tramitación de las ayudas sociales de emergencia

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, presenta la Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social - EUROPA PRESS

MURCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha presentado este martes la primera Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que contempla la reducción en la tramitación de las ayudas sociales de emergencias para situaciones más graves.

El objetivo es que esas personas puedan acceder en un menor tiempo a una ayuda que "por esa situación de urgencia la requieren a la mayor brevedad", en una horquilla que podría estar alrededor de los tres meses, según ha puntualizado el secretario general de la Consejería, Nicolás Gonzálvez.

Estas ayudas se conceden desde los ayuntamientos y dependiendo de la administración local, "en algunos municipios se tarda más que en otros", por lo que el objetivo es "detectar esos retrasos y ponerle fin, reducir los tiempos, porque son ayudas que se entiende que tienen que ser de inmediata tramitación", ha manifestado la consejera.

Este documento cuenta con más de un centenar de medidas, muchas de ellas nuevas y que deberán implementarse en los próximos años hasta 2028.

Los retos "fundamentales" son "reducir la pobreza y la exclusión social, favorecer e impulsar la inclusión social y fomentar la integración". Ruiz ha celebrado, por ello, que "por primera vez tenemos una única hoja de ruta para trabajar entre todos en esa dirección y conseguir reducir los niveles de pobreza y de exclusión social en Murcia".

Un documento que, según el secretario general de la Consejería, parte de un diagnóstico en términos generales que se ha realizado desde dicho departamento con un análisis del contexto nacional, donde las tasas de pobreza, advierte, "son las terceras más altas de la Unión Europea".

También ha hecho referencia a los resultados de la última Encuesta de Población Activa (EPA), que ponen de manifiesto que "más de 663.000 personas en situación de pluriempleo en España, el récord máximo que alcanza la serie histórica".

Se detecta, por ello, un nuevo perfil de persona en riesgo de exclusión, "una persona que tiene acceso al mercado laboral, pero no es suficiente con ese trabajo garantizar el bienestar de su familia", de forma que "tener un empleo no es garantía de estabilidad económica, ni de estabilidad familiar", un hecho que se agrava después de la pandemia, reconoce.

Una Estrategia que, según ha indicado la consejera, "nos hacer ver un nuevo fenómenos de pobreza y entre todos tenemos que cambiar esa mirada".

NUEVAS MEDIDAS EN LA ESTRATEGIA

Según ha explicado la consejera, la radiografía de la situación actual ha permitido "detectar e identificar aquellas áreas de actuación en las que se tiene que intervenir con mayor énfasis".

A su juicio, esta estrategia se caracteriza por "el diálogo constante, el consenso en la exposición de medidas y de propuestas para abordar las situaciones de pobreza y de exclusión social en Murcia".

El documento contiene más de un centenar de medidas y "muchas de ellas ya se están implantando en la Región de Murcia", ha destacado Ruiz, que ha cifrado en más de 100 millones la partida que destina la Comunidad para abordar estas situaciones de pobreza y exclusión social.

Algunas de las medidas, según ha comentado, "tendrán esa planificación presupuestaria y otras estarán muy centradas en reforzar los canales de comunicación, en la simplificación administrativa, en protocolos de coordinación y no tendrán por qué llevar una consignación presupuestaria".

Entre las nuevas medidas, ha avanzado aquellas que inciden principalmente en "la prevención contra la pobreza y la exclusión y el fomento de la inclusión" y las dirigidas al ámbito de la educación, donde Educación propone "trabajar en el tercer pacto contra el absentismo y el abandono escolar".

También cuenta con un apartado de integración social, pero reconoce que "el grueso contundente de esta estrategia es la prevención, incidiendo en áreas como la educación, la salud, la vivienda, el empleo y los servicios sociales".

En materia de sanidad, salud y servicios sociales, incide en protocolos de coordinación, "en un trabajo en red entre todos los departamentos" y en el apartado de vivienda, empleo, servicios sociales, salud, "para no solamente abordar la pobreza con medidas concretas, sino también con un acompañamiento y seguimiento a las personas y a las familias que estemos atendiendo".

En el ámbito de los servicios sociales, se propone la creación de mesas de trabajo interdisciplinar, donde se cuente con las distintas administraciones para "atender las necesidades de estas personas", algo que será "clave" según Gonzálvez.

Además, se llevará a cabo "un refuerzo de los equipos que trabajan en servicios sociales para poder trabajar situaciones que presentan una especial complejidad y que requieren de una intervención más especializada, sobre todo con lo que tiene que ver con la problemática que puedan tener estas personas en su entorno sociofamiliar más inmediato".

La estrategia contiene, en su apartado final, los indicadores para hacer un seguimiento y evaluación y "poder valorar, dentro de unos años cuando termine la vigencia de la estrategia, el nivel de cumplimiento de las medidas", ha explicado Ruiz.

El objetivo principal, ha dicho, es "la prevención de la pobreza, favorecer que las personas y las familias que se encuentran en situación de desventaja social no lo estén, trabajando en apoyos, medidas y herramientas para que consigan salir de esas situaciones de desigualdad".

La consejera considera que "la alta inflación y pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos de este país está haciendo que tengamos un nuevo perfil de pobreza".

Un nuevo perfil de pobreza en el que "a pesar de tener un empleo, la persona tiene dificultades para llegar a final de mes e incluso para cubrir sus necesidades básicas".

Ha abogado, por ello, "reforzar esa coordinación y trabajo en red" para prevenir y favorecer la inclusión e integración en "ese nuevo perfil de pobreza".

Y es que, ha manifestado, "la cesta de la compra es mucho mayor y más alta que hace unos años" en un escenario donde se ha perdido poder adquisitivo.

La consejera ha dejado claro que no se contemplan nuevas ayudas económicas, sino que pondrán el foco de atención en identificar las necesidades, por ejemplo "reformular los programas de empleabilidad o incidir más en la parte de los primeros años de vida en educación".

Lo que se crea, dice, son "diferentes escenarios bajo un marco común para trabajar en ese objetivo prioritario, cambiar la situación y luchar contra la pobreza".

Este documento, en el que se ha trabajado durante más de un año, ha contado con la participación de todas las organizaciones sociales del Tercer Sector implicadas en la lucha contra la pobreza, coordinado desde los departamentos del Gobierno de regional, y también la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, junto con la Federación de Municipios, el Ayuntamiento de Murcia, la Delegación de Gobierno, la Universidad de Murcia y el Colegio de Trabajo Social.