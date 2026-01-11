La estrategia municipal de economía circular sitúa a Murcia como referente europeo en este ámbito

MURCIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Murcia ha sido reconocida por la Unión Europea como ciudad referente internacional en economía circular, sostenibilidad urbana y cooperación internacional, según el último caso de estudio publicado por el programa International Urban and Regional Cooperation (IURC), financiado por la Comisión Europea.

La publicación destaca la colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la ciudad estadounidense de Albuquerque como un ejemplo de cooperación transatlántica con resultados tangibles y replicables en el ámbito de las políticas públicas locales.

"Este reconocimiento confirma que la economía circular en Murcia tiene un impacto real en la vida de las personas, en la protección del medio ambiente y en la generación de nuevas oportunidades económicas y de empleo sostenible", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

El documento sitúa a Murcia como ejemplo de liderazgo europeo, poniendo en valor su capacidad para transformar infraestructuras y apostar por la educación en sostenibilidad a través de acciones concretas que generan beneficios ambientales, sociales y económicos. En este sentido, la ciudad es presentada como un referente que no solo adopta buenas prácticas, sino que también aporta soluciones innovadoras al debate internacional sobre sostenibilidad urbana.

La publicación del programa IURC destaca el papel decisivo de la Estrategia de Economía Circular de Murcia, impulsada desde 2019, que ha dotado a la ciudad de un marco sólido y completamente alineado con las prioridades de la Unión Europea en materia de sostenibilidad e innovación.

Entre los proyectos destacados, el informe pone en valor la inversión estratégica del municipio en infraestructuras innovadoras como la planta piloto del proyecto europeo VALUEWASTE, donde se trataron 1.800 toneladas de residuos orgánicos para su transformación en biogás, compost y bioproductos, demostrando que la economía circular puede generar retornos ambientales y económicos medibles.

Asimismo, el estudio resalta el lanzamiento en Murcia del programa europeo GREENME5, cuyo objetivo es disminuir el desperdicio alimentario en centros escolares, a través de auditorías técnicas, y análisis de comportamiento y educación ambiental, reforzando el papel de las escuelas como motor de cambio cultural y social.

En el desarrollo de esta iniciativa ha sido también clave la participación de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente. "Murcia ha sabido integrar sostenibilidad, regeneración urbana y gestión inteligente del territorio en una visión común, capaz de generar proyectos de referencia como Murcia Río, hoy reconocidos dentro y fuera de nuestro país", ha destacado el edil responsable de la Concejalía, José Guillén.

El reconocimiento del programa IURC refuerza la posición de Murcia como ciudad alineada con el Pacto Verde Europeo, los fondos Next Generation EU y los objetivos climáticos internacionales, consolidando su papel en las redes europeas de innovación urbana y cooperación institucional.

"Con este nuevo aval europeo, Murcia da un paso más en su objetivo de convertirse en ciudad líder en sostenibilidad y economía circular, demostrando que las políticas locales, lideradas y planificadas pueden tener un impacto global", destacan desde el consistorio.