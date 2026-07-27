La estrategia 'Región de Murcia + Segura' financia con 300.000 euros la nueva comisaría de Pliego - CARM

PLIEGO (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional destinará 300.000 euros a la construcción de una nueva comisaría de Policía Local en Pliego, una actuación que se enmarca en la estrategia 'Región de Murcia + Segura' y que eleva a 563.926 euros la inversión autonómica realizada en el municipio durante los dos últimos años para reforzar la seguridad ciudadana.

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha visitado este lunes, junto al alcalde de Pliego, Antonio Huéscar, las dependencias que albergarán la futura comisaría, ubicada en la planta baja de un edificio de la calle Juan Ramón Jiménez que también acoge el Centro de Atención a la Infancia en su planta superior, según ha informado la Comunidad.

El proyecto cuenta ya con el informe favorable de la Dirección General de Administración Local para licitar próximamente las obras. Las nuevas instalaciones dispondrán de una superficie de 482 metros cuadrados y tendrán acceso independiente desde la vía pública.

Ortuño ha destacado que "es importante que todos los municipios de la Región cuenten con dependencias adecuadas para albergar a su Policía Local en las mejores condiciones y con los mejores medios materiales para garantizar una prestación eficaz y homogénea del servicio en toda la Región".

La nueva infraestructura forma parte del programa regional de construcción de comisarías, que también llegará a los municipios de Murcia, Cartagena, Jumilla, Cieza, Fortuna y Alguazas, con una financiación global cercana a los tres millones de euros.

Además de esta actuación, la Comunidad ha destinado otros 263.926 euros al municipio de Pliego durante los dos últimos años destinados a la adquisición de un nuevo vehículo, dos motocicletas, diverso equipamiento y la financiación de gastos de personal de la plantilla.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que estas actuaciones se incluyen en la estrategia 'Región de Murcia + Segura', dotada con más de 120 millones de euros y orientada a incrementar el número de policías locales, construir nuevas comisarías y mejorar los medios materiales de los cuerpos policiales municipales.