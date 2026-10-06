Estudiantes alemanes de FOM University culminan en la UCAM su formación en liderazgo y comunicación - UCAM

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los 34 estudiantes alemanes de FOM University que han completado dos semanas de aprendizaje a través de un Summer Conference, coordinado por Eduprojects en la Universidad Católica de Murcia (UCAM) han recibido este martes sus diplomas tras una experiencia que ha combinado aprendizaje académico, desarrollo profesional e inmersión en la cultura española.

El programa ha permitido a los alumnos, en su mayoría estudiantes de máster y profesionales vinculados al ámbito empresarial, trabajar competencias relacionadas con el liderazgo, la comunicación, la oratoria, la inteligencia artificial, la negociación y el emprendimiento, con el objetivo de incorporar nuevas herramientas a su actividad profesional, según han informado desde la institución educativa.

El coordinador de Doctorado de Ciencias Sociales de la UCAM y profesor del programa, José Manuel Noguera, ha destacado que "ha sido una intensa formación multidisciplinar, que les ha aportado un enorme valor, tanto en el ámbito académico como en el personal".

En ese sentido, Nadia Alarcón, alumna de FOM, ha señalado que "hemos aprendido muchísimo y los temas tratados han sido muy interesantes", destacando especialmente la formación recibida para realizar presentaciones "con mayor seguridad y confianza" y los conocimientos adquiridos sobre inteligencia artificial.

La estudiante, profesional del sector bancario en Alemania, ha subrayado la aplicación práctica que tendrá este aprendizaje en su trayectoria laboral, especialmente ante las nuevas responsabilidades que está asumiendo y que requieren una mayor capacidad para comunicar y presentar ante otros profesionales.

Junto al componente académico, la estancia ha permitido a los participantes conocer España y acercarse a su patrimonio y cultura a través de distintas actividades y excursiones.

"Hemos disfrutado enormemente de las excursiones a Alicante, Cartagena y Murcia, que es una ciudad verdaderamente hermosa", ha afirmado.

La estrecha colaboración que UCAM y FOM University mantienen desde hace años se ha consolidado a través de diferentes programas académicos.

Durante este tiempo, numerosos estudiantes alemanes han pasado por el Campus de Los Jerónimos para completar su formación, conocer el modelo universitario de la UCAM y vivir una experiencia académica y cultural en España, fortaleciendo así una relación estable entre ambas instituciones y su apuesta compartida por la internacionalización.