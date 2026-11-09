Un estudio de la UMU apunta al valor del acompañamiento profesional en la terapia por internet para el TOC

El catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Julio Sánchez Meca - UMU

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los tratamientos psicológicos por internet para el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) pueden ofrecer una eficacia comparable a la de la atención presencial tradicional, siempre y cuando cuenten con un apoyo directo y un acompañamiento profesional.

Así lo indica una investigación realizada por un equipo de la Universidad de Murcia (UMU), liderada por el catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Julio Sánchez Meca.

El trabajo es un metaanálisis que reúne y examina los resultados de estudios anteriores sobre tratamientos en línea y presenciales para el TOC en niños, adolescentes y adultos.

"La terapia 'online' no es menos efectiva que la terapia cara a cara", ha señalado Sánchez Meca al resumir los resultados analizados, que ha matizado que esta conclusión debe interpretarse teniendo en cuenta las diferencias entre las distintas formas de atención prestadas por internet.

LA IMPORTANCIA DE LA PRESENCIA DEL PSICÓLOGO

El análisis destaca de forma especial el grado de participación del psicólogo durante el proceso. Según los datos obtenidos, un mayor acompañamiento profesional se relaciona directamente con mejores resultados. "Cuanto mayor es la intervención del psicólogo, entonces la terapia funciona mejor", ha explicado el catedrático.

En este sentido, el trabajo distingue entre las sesiones por videoconferencia, que permiten conversar directamente con el terapeuta, y aquellos programas en los que el paciente utiliza materiales por su cuenta con escaso contacto profesional.

Según ha advertido el investigador, las intervenciones con menos acompañamiento pueden ofrecer peores resultados que la terapia presencial tradicional. Por ello, ha subrayado la importancia de que el psicólogo siga el proceso y de que el paciente sienta que recibe un apoyo directo.

VENTAJAS DE ACCESO Y EVIDENCIA CIENTÍFICA

Entre las ventajas de la terapia en línea, el experto ha resaltado que evita desplazamientos y permite atender a personas que residen lejos de una consulta especializada. El estudio busca aportar información que ayude a valorar cómo aprovechar esas posibilidades y qué papel desempeña el profesional en los resultados.

Esta investigación se enmarca en la actividad del equipo de la UMU especializado en revisiones sistemáticas y metaanálisis, orientado a examinar estudios sobre tratamientos psicológicos para guiar a los profesionales con pruebas científicas.