Las excavaciones de San Esteban descubren una letrina andalusí y un edificio que pudo tener hasta tres plantas

Restos De Una Yegua Que Han Sido Localizados Y Exhumados Durante La Intervención - AYTO. MURCIA

MURCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos arqueológicos que se desarrollan en el entorno del Jardín de San Esteban continúan aportando nuevos hallazgos sobre el antiguo arrabal andalusí de la Arrixaca, entre ellos una letrina conservada de forma excepcional, grandes pilares de ladrillo macizo y los restos de una yegua.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha informado a través de su perfil en la red social X de que la letrina, localizada en el denominado sondeo 27, ha sido extraída íntegramente para su restauración y será recolocada en su ubicación original una vez concluyan las obras, en una intervención realizada con el objetivo de preservar todos sus elementos.

Asimismo, en el denominado Recinto II han aparecido grandes pilares de ladrillo macizo que, según la regidora, refuerzan la hipótesis de que el edificio pudo contar con dos e incluso tres plantas hace más de 800 años.

Durante la intervención arqueológica también han sido localizados y exhumados los restos de una yegua, un hallazgo que permitirá profundizar en el conocimiento de la vida cotidiana, el trabajo y la relación con los animales de los habitantes de la antigua Arrixaca.

Según ha indicado la alcaldesa, "mientras culmina la licitación del proyecto de ejecución de la gran plaza en superficie y del Centro de Interpretación bajo cota, seguimos trabajando para recuperar y poner en valor nuestro patrimonio".