La exministra Narbona comparecerá en la comisión del trasvase Tajo-Segura de la Asamblea

Junta de Portavoces - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA) (EUROPA PRESS)

La exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, comparecerá en la reunión de la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Transición Ecológica el viernes 20 de febrero.

La Junta de Portavoces, en su reunión mantenida este pasado miércoles, ordenó esta comparecencia y el resto de la actividad parlamentaria de la próxima semana, que comenzará el lunes 16 de febrero, a las 10.00 horas, con la reunión de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, en la que comparecerá el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital sobre la cuenta general de la Comunidad Autónoma de 2022.

El martes 17 de febrero, a las 11.00 horas, se reunirá la Comisión de Educación y Cultura, en la que se debatirá una moción del grupo parlamentario socialista sobre la incorporación de ATE en centros de alumnado con necesidades educativas especiales y sobre la creación de una Red Regional de Espacios Públicos de Cultura y Convivencia para combatir la soledad no deseada en la Región de Murcia.

También se debatirá otra del grupo parlamentario Vox sobre el inicio de actuaciones para lograr la Declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la modalidad cinegética tradicional conocida como 'Caza con reclamo' y otra sobre los protocolos de prevención, detección y actuación frente a situaciones de violencia en los centros educativos de la Región, con especial atención a la protección del profesorado.

Por su parte, el grupo parlamentario Mixto presentará una moción sobre la apertura de una mesa de negociación para abordar reducción de jornada laboral sin reducción salarial del profesorado mayor de 55 años, y el PP pedirá al Gobierno de la Nación medidas en relación al 50 por ciento de la financiación de la Educación de cero a tres años.

El miércoles 18 de febrero, a las 10.00 horas, se celebrará Sesión Plenaria de impulso, en la que se debatirá una moción del grupo parlamentario popular por la que se solicitará al Gobierno de la Nación la retirada del actual borrador de Estauto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud Sanitarios y otra para convertir a la Región en una Comunidad Autónoma comprometida y amigable con el Alzheimer.

Los socialistas pedirán apoyo al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España y presentará una moción para establecer acuerdos estables con los Ayuntamientos para que el conjunto de suelo público de titularidad municipal y autonómica se destine de manera preferente a la construcción de vivienda pública asequible.

Desde Vox presentarán una moción sobre medidas para garantizar el Estado del Bienestar y asegurar el acceso de los españoles a unos servicios públicos de calidad y otra sobre el pago de las ayudas al alquiler para jóvenes.

La Sesión Plenaria de control al Consejo de Gobierno se celebrará el jueves 19 de febrero, a las 9.30 horas, donde se debatirá una moción conjunta de PP y Vox sobre la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 6/1995, de 21 de abril, de modificación de los límites del Parque Regional de Sierra Espuña.

Además, desde el PP presentarán otra interpelación sobre la autorización de la contratación del servicio para el sistema de gestión de dosis en el diagnóstico por imagen del Servicio Murciano de Salud y una más sobre las subvenciones para mejorar las ratios de profesionales de Servicios Sociales de Atención Primaria.

Por su parte, Vox preguntará por las razones de la autorización para la instalación de macro parques de generación de energías renovables en suelos cultivables, en lugar de su restricción a suelos no productivos.

Por último, el PSOE preguntará sobre el retraso en el cumplimiento de la Moción 11L/MOCC-0292 sobre elaboración de un Plan Regional para la Lucha contra la Obesidad Infantil (2025-2035), aprobada en Comisión el 27 de marzo de 2025 y en el cumplimiento del acuerdo de la MOCC-0262 sobre 'Creación y puesta en marcha de la Feria de la Cultura de la Región de Murcia'.

Además, se realizarán 9 preguntas orales en Pleno.