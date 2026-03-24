Expertos reclaman en la UCAM un marco estable para una gestión sostenible del agua - UCAM

MURCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expertos del ámbito institucional, empresarial y académico, que han coincidido en la necesidad de impulsar un marco estable que favorezca la inversión, garantice la protección del entorno y contribuya a la sostenibilidad en la 'I Jornada de la Cátedra del Agua: marco jurídico y sostenibilidad en la gestión de vertidos' organizada por la Cátedra Veolia-UCAM del Agua.

En ella ha intervenido el director jurídico de Veolia Región de MurciaFernando Sánchez, quien ha advertido de "la complejidad que afrontan las empresas ante un marco regulatorio en el que confluyen directivas europeas, normativa estatal y competencias repartidas entre distintas administraciones", señalando "la conveniencia de alinear esfuerzos entre administración, tejido empresarial y sociedad civil para reducir riesgos ambientales".

A la jornada, celebrada en el rehabilitado claustro de Los Jerónimos, han asistido representantes de entidades del sector hídrico y estudiantes y profesores de las titulaciones de la Facultad de Economía y Empresa y de los grados en Derecho e Ingeniería Civil de la UCAM.

En ella, el secretario general de Medio Ambiente de la CARM, Fernando Ujaldón, ha subrayado que "este tipo de encuentros permiten detectar dificultades en la aplicación de las normas, revisar posibles obstáculos legislativos y avanzar hacia una administración más ágil".

En el ámbito de la gestión de los recursos hídricos, la UCAM cuenta con el grupo de investigación 'GAIA' sobre responsabilidad social, medio ambiente e innovación, dirigido por Víctor Meseguer, quien ha expuesto "el potencial del análisis de aguas residuales como herramienta para monitorizar la salud y los hábitos de la población" defendiendo "una visión avanzada del tratamiento del agua residual, orientada a su transformación en un recurso de alto valor añadido para usos como la agricultura".