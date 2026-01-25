La exportación de quesos de la Región de Murcia crece un 6,65% en 2025, superando los 19 millones de euros

Imagen de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, con el presidente de la DOP Queso de Murcia, Adolfo Falagán (3i), en un encuentro mantenido esta semana. - CARM

MURCIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La venta de quesos de la Región de Murcia en el extranjero experimentó el pasado año un crecimiento del 6,65 por ciento y superó 19 millones de euros, unas cifras positivas enmarcadas en un cambio de tendencia y diversificación de mercados.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, resaltó estos datos tras mantener esta semana un encuentro con el presidente del Consejo Regulador Quesos de Murcia DOP, Adolfo Falagán, y representantes del sector con el objetivo de analizar el estado de éste.

"Hablamos de un ámbito muy importante para el sector alimentario de la Región de Murcia, sinónimo de productos de calidad, garante para el mantenimiento de la ganadería y los puestos de trabajo que genera, y motor de impulso para el mundo rural en la Comunidad", resaltó Rubira.

Entre los principales destinos de las exportaciones de queso de la Región de Murcia destaca Estados Unidos con unas ventas de 9 millones de euros, a pesar de registrar un descenso del 7,3 por ciento, por delante de Italia y Portugal, que crecen y se consolidan como destinos preferentes.

"En relación con Estados Unidos actualmente la exportación de quesos tiene aplicado un arancel del 15 por ciento desde el mes de agosto de 2025, algo que se ha notado en el descenso de las ventas", reconoció la consejera, "y existe una gran preocupación porque en el mes de julio de este año expira la suspensión de cinco años del arancel 'Airbus' del 25 por ciento que hasta 2021 tuvo graves consecuencias en nuestros productores, por lo que confiamos en que no se reactive de nuevo este gravamen".

Rubira explicó que además de los anteriores existen mercados secundarios que, pese a registrar volúmenes inferiores, presentan tasas de crecimiento importantes "como es el caso de Alemania, Rumanía o Países Bajos", así como la aparición de nuevos destinos como Israel, México o India, hasta ahora no explorados. Por el contrario, destinos como Dinamarca, Suecia, Grecia o Malta han registrado pronunciados descensos.