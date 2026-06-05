Las exportaciones hortofrutícolas de la Región arrancan 2026 con el mejor primer trimestre de su historia

El Presidente De La Región De Murcia, Fernando López Miras, Clausuró Hoy La Asamblea General De La Asociación De Productores De Frutas Y Hortalizas De La Región De Murcia (Proexport). - CARM

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, puso en valor hoy que la Región de Murcia ha registrado el mejor inicio de año de la serie histórica en exportaciones de frutas y hortalizas.

Así, en el primer trimestre de 2026, el sector hortofrutícola regional ha alcanzado una facturación de 1.154 millones de euros, lo que supone el mejor dato del registro y un incremento del 14,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, el crecimiento se traduce en 143,8 millones de euros más que en el primer trimestre de 2025.

López Miras resaltó la importancia de estos datos durante la clausura de la Asamblea General de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), que tuvo lugar en Pulpí (Almería). "El sector está superando los problemas del día a día, y está creciendo", afirmó el presidente, quien resaltó que los exportadores "están haciendo las cosas muy bien" a pesar de las "amenazas" del escenario actual para el sector primario.

El jefe del Ejecutivo regional elogió el papel que juega Proexport en la Región, recordando que se trata de un proyecto "que crea miles de puestos de trabajo" y da oportunidades "a miles de familias". Además, afirmó que esa labor se desarrolla "dándole prestigio a la Región de Murcia, porque cuando en cualquier parte del mundo prueban estos productos de primera calidad, están identificando a la Región de Murcia".

En cuanto a los retos del sector, López Miras se alineó con los exportadores al afirmar que uno de los principales problemas es "la competencia desleal de terceros países", ante lo que defendió la aplicación de "cláusulas espejo y de salvaguarda, y por supuesto, reforzar el control en fronteras".

El máximo responsable autonómico también reivindicó la necesidad de que Bruselas plantee alternativas al uso de determinados productos fitosanitarios en el campo: "No se puede prohibir un producto fitosanitario si al mismo tiempo no se plantea una alternativa biológica", porque eso "va contra la competitividad de la agricultura".

Pese a los datos récord de exportación, López Miras señaló que "siguen subiendo los costes laborales" para las empresas y "a pesar de que se está vendiendo más, los márgenes son cada vez más estrechos para los productores y exportadores".

Finalmente, el presidente también aplaudió la decisión de Proexport de celebrar su asamblea en Pulpí, ya que "la Región de Murcia y Almería, aunque sean dos provincias diferentes, somos lo mismo cuando se habla de agricultura. No hay división ni diferencias, porque son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan".