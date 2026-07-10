Las exportaciones de mueble de la Región crecen un 3,1% hasta abril y alcanzan los 54,2 millones

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, en un encuentro de trabajo con los representantes de Arema. - CARM

YECLA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Las exportaciones de mueble de la Región de Murcia alcanzaron los 54,18 millones de euros entre enero y abril de 2026, lo que supone un incremento del 3,1% respecto al mismo periodo del año anterior, en contraste con el descenso del 7% registrado por el conjunto de España, según ha informado la Comunidad.

Así lo ha destacado este viernes el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, durante una reunión con la Asociación Regional de Empresarios del Mueble y la Madera (Arema).

Marín ha subrayado que el comportamiento del sector regional "tiene un valor especial" porque la Región "no solo crece, sino que lo hace en un contexto nacional claramente desfavorable".

En este sentido, ha señalado que, mientras las exportaciones nacionales de mueble descendieron hasta los 978,14 millones de euros en los cuatro primeros meses del año, "el mueble regional vuelve a demostrar que sabe competir, abrir mercado y defender con talento industrial lo que otros territorios están perdiendo en el exterior".

La Región de Murcia se sitúa como la séptima provincia española con mayor volumen de exportaciones de mueble, según informa la Comunidad, al concentrar el 5,54% del total nacional. Francia continúa siendo el principal mercado, con ventas por valor de 24,03 millones de euros, seguida de Italia (6,43 millones), Reino Unido (5,5 millones) y Portugal (4,92 millones).

Además, el número de empresas exportadoras aumentó hasta las 186 en los cuatro primeros meses de 2026, nueve más que en el mismo periodo del año anterior.