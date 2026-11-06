Las exportaciones murcianas de tomate aumentan un 24,3% hasta agosto y alcanzan los 80,4 millones de euros

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante su visita a unos invernaderos de tomate - CARM

MAZARRÓN (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Las exportaciones de tomate fresco de la Región de Murcia registraron un incremento del 24,3% entre los meses de enero y agosto de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, con un volumen de ventas que alcanzó los 80,4 millones de euros.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha ofrecido estos datos durante una visita a los invernaderos de una empresa en el municipio de Mazarrón.

Buendía ha explicado que la Región es la segunda comunidad autónoma exportadora de tomate de España, por detrás de Andalucía, y concentra el 9,9% del valor del mercado nacional, según ha informado la Comunidad.

El incremento registrado en los primeros ocho meses del ejercicio supera el doble de la media nacional. Por destinos comerciales, Alemania, Reino Unido y Francia absorben el 63,1% del valor total de las exportaciones regionales del sector.

Para el consejero, esto "es reflejo del esfuerzo de los agricultores y las empresas murcianas que, como el Grupo Paloma, apuestan por estructuras avanzadas y alta tecnología y que demuestran que el futuro del campo pasa irremediablemente por la innovación, la tecnificación y la sostenibilidad para responder con garantías a los mercados más competitivos".

ACUERDOS COMERCIALES

Buendía ha señalado que, "a pesar de los buenos datos comerciales, hay que alzar la voz en defensa del sector agrario ante la presión de terceros países como Marruecos" y ha insistido en que los agricultores locales "no piden privilegios, sino igualdad de condiciones".

"No se puede consentir que Europa imponga a nuestros productores exigencias medioambientales, laborales y fitosanitarias cada vez más estrictas mientras permite la entrada masiva de tomate de terceros países que no cumplen esas mismas reglas", ha concluido.