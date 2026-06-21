La exposición 'Ave Oriens. El Siglo de las Maravillas' proyecta a Cehegín como referente cultural y religioso

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa y la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, inauguraron ayer la exposición 'Ave Oriens. El Siglo de las Maravillas' - CARM

MURCIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa y la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, inauguraron ayer la exposición 'Ave Oriens. El Siglo de las Maravillas', una ambiciosa propuesta cultural que situará a Cehegín como uno de los principales referentes patrimoniales, culturales y religiosos de la Región de Murcia durante los próximos meses.

La muestra constituye el acontecimiento más destacado de la programación del Año Jubilar de Cehegín 2025-2026 y gira en torno a la figura de la Virgen de las Maravillas, cuya imagen llegó a la localidad hace 300 años, reuniendo algunas de las piezas más relevantes de la historia artística y devocional del municipio.

El recorrido expositivo propone un viaje a través del tiempo que abarca desde los orígenes de la religiosidad en la antigua Begastri hasta el esplendor del barroco del siglo XVIII, a través de esculturas, pinturas, documentos y objetos que reflejan la riqueza espiritual y patrimonial de Cehegín y su estrecha vinculación con la devoción mariana.

La exposición se ubica en uno de los edificios más emblemáticos de la localidad, el Museo Arqueológico de Cehegín, antiguo Palacio de los Fajardo, y ha sido posible gracias a la colaboración entre el Gobierno regional, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, y el ayuntamiento de la localidad.

Durante la inauguración, Carmen Conesa destacó que esta iniciativa supone "una oportunidad excepcional para acercar a residentes, visitantes y peregrinos a la historia, el patrimonio y la identidad cultural de Cehegín, poniendo en valor un legado que forma parte de la memoria colectiva de toda la Región".

La consejera subrayó que la exposición contribuirá a enriquecer la oferta turística vinculada al Año Jubilar y a dinamizar la actividad económica del municipio y su entorno.

El apoyo a esta exposición se enmarca en los objetivos de la Estrategia de Impulso del Turismo Religioso 2025-2031, puesta en marcha por la Comunidad para fortalecer la posición de la Región como destino de referencia en este segmento mediante el apoyo a eventos de relevancia, actuaciones de promoción, proyectos de conservación patrimonial y nuevas infraestructuras vinculadas al turismo religioso.