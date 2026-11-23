Inauguración de la exposición 'Síntesis' - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La exposición 'Síntesis', del pintor santomerano José Miguel Muñoz, abrió sus puertas en la Casa Grande de Santomera este fin de semana. La muestra, que se podrá visitar hasta el 7 de enero de 2027, fue inaugurada por el alcalde de la localidad, Víctor Martínez.

La exhibición también está disponible a través de Internet, en la página web www.josemiguelmuñoz.com, permitiendo descubrir las obras desde cualquier lugar, han informado desde el Consistorio.

En total, consta de 36 obras a través de las que el artista propone un recorrido por la luz, el color y la naturaleza, explorando el tránsito de la mancha al realismo y de la realidad a su esencia. Limones, flores, frutos y elementos del patrimonio regional se convierten en protagonistas de un lenguaje pictórico donde conviven la precisión de la forma y la libertad de la abstracción.

La muestra incorpora también creaciones artesanales como los abanicos pintados a mano de Abanicarte, el zagalejo, las alpargatas y el chaleco de limones, ampliando el diálogo entre arte, tradición y territorio.

VENTA SOLIDARIA

El 10 % del importe obtenido por la venta de las obras se destinará a proyectos benéficos a través de Rotary Club Murcia Amistad. Bajo el lema 'El arte transforma miradas. La solidaridad transforma vidas', la exposición invita a descubrir la pintura no solo como una experiencia estética, sino también como una herramienta de compromiso con la sociedad.