Extinguido el incendio de La Arboleja (Murcia) con una superficie quemada de 18,1 hectáreas

MURCIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia ha informado de la extinción del incendio declarado este sábado por la tarde en la pedanía murciana de La Arboleja, y que ha afectado a una superficie de 18,1 hectáreas en la mota del río Segura.

Desde las 15.40 horas de este sábado, el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido un centenar de llamadas alertando del fuego en la mota del río Segura, en la zona de La Arboleja, en el término municipal de Murcia.

Al parecer, el fuego se había reavivado en una zona que ya había resultado afectada por otro incendio registrado al mediodía y que, aparentemente, había sido extinguido por efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia.

Durante la extinción han trabajado varias dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Murcia, apoyadas por dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. También brigadas forestales de varios municipios, medios áereos del Estado, un hidroavión cedido por Castilla La Mancha, efectivos de Protección Civil y Policía Local de Murcia.

El incendio afectó a ambas márgenes del río Segura, por lo que Policía Local de Murcia realizó una evacuación preventiva de varias viviendas, ya que las llamas se habían extendido y se aproximaban peligrosamente a zonas habitadas.