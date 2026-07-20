Extinguido un incendio en una empresa de tapizados de Yecla con un hombre afectado por humo

YECLA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han extinguido esta madrugada un incendio declarado en una nave industrial de Yecla, en el que un hombre de 48 años ha resultado afectado por inhalación de humo y ha sido trasladado al hospital.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 ha recibido el aviso a las 5.32 horas, cuando alertaban de un incendio en las instalaciones de una empresa de tapizados del municipio.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local, que confirmaron la necesidad de movilizar a los bomberos y solicitaron asistencia sanitaria para una persona afectada por el humo. También acudió una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, según informa el '1-1-2'.

A las 6.04 horas, el mando de la intervención ha dado el incendio por controlado y, alrededor de media hora después, el fuego ha quedado completamente extinguido, retirándose los efectivos del CEIS.

Los sanitarios han atendido a un hombre de 48 años por inhalación de humo y lo han trasladado al Hospital Virgen del Castillo de Yecla.