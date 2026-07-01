Extinguido el incendio en una nave industrial de Cehegín declarado en la madrugada de este pasado martes

Imagen del incendio de una nave ubicada en un poligono industrial de Cehegin mientras los servicios de emergencias trabajaban, este martes, en la zona - KIKO ASUNCIÓN / EUROPA PRESS

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han dado por extinguido el incendio declarado en una nave de productos químicos del polígono industrial El Muladar, en Cehegín, tras permanecer durante toda la noche un retén de efectivos en la zona.

El incendio se declaró sobre las 4.45 horas de este martes, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia comenzó a recibir las primeras llamadas. Los alertantes informaban de un fuego de gran intensidad acompañado de varias explosiones.

Hasta el lugar se desplazaron 25 efectivos del CEIS con el apoyo de diez vehículos, además de agentes de la Policía Local de Cehegín y de la Guardia Civil.

Más de 24 horas después de iniciarse el fuego, los bomberos han dado por extinguido el incendio.