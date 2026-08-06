Extinguido un incendio en una nave industrial de Torre Pacheco, un bombero ha sido atendido por una lipotimia

Extinguido un incendio en una nave industrial de Torre Pacheco - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

TORRE PACHECO (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han extinguido este jueves un incendio declarado en una nave industrial del polígono La Estrella, en Torre Pacheco, sin que se hayan registrado heridos de gravedad.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido el aviso a las 14.30 horas. Según las primeras informaciones, la nave había sido evacuada, aunque en su interior permanecían varios vehículos, entre ellos al menos uno de propulsión eléctrica.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques de San Pedro del Pinatar, Mar Menor y Molina de Segura, que lograron dar por extinguido el incendio poco antes de las 17.00 horas.

Durante la intervención, un bombero ha sufrido una lipotimia y tuvo que ser atendido por personal sanitario de una Unidad Móvil de Emergencias del 061 desplazada al lugar.