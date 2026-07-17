Extinguido el incendio de vegetación declarado junto al colegio Cristo Crucificado de Cieza - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

CIEZA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El Mando de Extinción ha dado por extinguido, a las 00.24 horas de este viernes, el incendio de vegetación declarado este jueves en la avenida Máquina Fija, junto al colegio Cristo Crucificado, en el término municipal de Cieza, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El fuego había quedado controlado a las 18.55 horas, después de una evolución favorable que permitió consolidar el perímetro afectado.

Como medida preventiva, la Policía Local de Cieza coordinó durante la intervención el desalojo de los residentes de las viviendas más próximas al foco.

Tras las labores de extinción, control, remate y vigilancia desarrolladas por los servicios de emergencia, la intervención ha quedado finalizada y se ha procedido a la retirada de todos los medios que permanecían trabajando en la zona.

Por el momento, no se dispone de una valoración oficial sobre la superficie afectada ni sobre el tipo de vegetación quemada.