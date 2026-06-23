Fallece a los 84 años José Bonnet, exconcejal de Cartagena e impulsor del Observatorio Astronómico de Canteras

José Bonnet interviene en el homenaje a la primera Corporación democrática municipal, celebrado en 2018 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El exconcejal del Ayuntamiento de Cartagena, capitán de la marina mercante, divulgador científico y escritor José Bonnet Casciaro ha fallecido a los 84 años, según ha informado el Consistorio.

Bonnet formó parte de la primera Corporación democrática del municipio elegida en los comicios de 1979 como representante y cofundador del Partido Cantonal, formación que impulsó junto a Carlos Romero, Julio Frigart y Luis Ruipérez.

Tras conocerse el deceso, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha trasladado en nombre de la Corporación municipal las condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.

Asimismo, la regidora ha destacado la contribución de Bonnet a la vida pública local durante los primeros años de la democracia, así como su papel en la divulgación de la astronomía en la ciudad.

A lo largo de su trayectoria, José Bonnet vinculó su experiencia en la navegación y la astronomía náutica con una labor divulgativa.

En la década de los 80 impulsó la creación de la Asociación Astronómica de Cartagena, entidad que presidió durante décadas y desde la que promovió cursos, conferencias y programas educativos destinados tanto a escolares y universitarios como al público general.

Uno de sus principales legados institucionales y científicos fue la creación del Observatorio Astronómico dentro de las instalaciones municipales de Canteras, un proyecto que dotó a Cartagena de un espacio estable equipado con aulas, áreas de trabajo y cúpulas de observación para la formación y el análisis del cielo.

En el plano cultural, Bonnet mantuvo una prolífica actividad ligada a la investigación histórica y marítima. Entre sus obras publicadas destacan títulos como 'Cartagena 92. Indefensión y ruina', 'La historia como problema', 'La conjura de los perdedores', 'Campos Elíseos' y 'Pacífico. El lago español'.

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en diciembre de 2018 durante el acto de homenaje que el Ayuntamiento de Cartagena brindó a los miembros de la primera Corporación democrática de 1979, marco en el que Bonnet intervino para apelar a la unión de todas las fuerzas políticas locales en la defensa de los intereses del municipio.