Fallece un bañista de 25 años tras golpearse contra las rocas en una playa de Mazarrón (Murcia)

Archivo - Ambulancia del 061 - 1-1-2 - Archivo

MAZARRÓN (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Un bañista de 25 años ha fallecido este miércoles por la tarde tras golpearse contra las rocas y quedar inconsciente en el agua en la playa de Percheles, situada en la pedanía de Cañada de Gallego, en el municipio de Mazarrón (Murcia).

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia ha recibido varias llamadas de alerta hacia las 16.05 horas.

Los alertantes, dos jóvenes de nacionalidad inglesa, informaban de que su compañero se encontraba inconsciente en el mar con dificultades para salir tras haber sufrido un impacto contra las rocas.

La sala del '1-1-2' ha movilizado a la Guardia Civil, a la Policía Local de Mazarrón, a Protección Civil de Mazarrón, a los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y a una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Poco después del aviso, la Guardia Civil ha confirmado que varias personas presentes en la zona habían conseguido extraer el cuerpo de la víctima del agua en estado de inconsciencia.

Siguiendo las instrucciones telefónicas de un enfermero del 061, los ciudadanos han iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Estas labores han sido continuadas posteriormente por los agentes de la Benemérita y de la Policía Local, quienes han empleado material específico de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.

Una vez en el lugar del suceso, el facultativo del 061 solo ha podido confirmar el fallecimiento del joven.