Fallece un ciclista en un accidente con un camión y un turismo en Torre Pacheco

Lugar del accidente - 1-1-2

TORRE PACHECO (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Un ciclista de 70 años ha fallecido este martes en un accidente en el que se han visto también implicados un camión y un turismo, según han informado desde el 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha sido informado a las 9.24 horas de este accidente que se ha producido en la carretera RM-F38, a la altura de Dolores de Pacheco, pedanía de Torre Pacheco. Según han informado los alertantes, como consecuencia de la colisión el ciclista estaba herido de gravedad.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una Unidad Móvil de Emergencias (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 quienes solo han podido confirmar el fallecimiento del ciclista.

También se movilizaron efectivos de la Guardia Civil para atender la incidencia y regular el tráfico en la zona.