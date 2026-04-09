Fallece Francisco López Ayllón, exconcejal del Ayuntamiento de Murcia y alcalde pedáneo de El Puntal

MURCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha trasladado su "profundo pesar y dolor" por el fallecimiento de Francisco López Ayllón, conocido como 'El Pipa', exconcejal y alcalde pedáneo de El Puntal.

El equipo de Gobierno, en representación de la ciudad, ha hecho llegar su "más sentido" pésame y sus condolencias a los familiares de López Ayllón, a quien ha agradecido su trabajo "por el bien de El Puntal y su contribución a que Murcia sea un municipio mejor".

Francisco López Ayllón, de 76 años, casado y padre de cuatro hijos, fue alcalde pedáneo de El Puntal durante varias legislaturas.