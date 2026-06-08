Fallece un hombre de 54 años tras ser rescatado del agua en una playa de Lorca (Murcia)

Archivo - Ambulancia del 061 - 1-1-2 - Archivo

LORCA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 54 años ha fallecido este lunes a mediodía tras ser rescatado en estado inconsciente en la playa de Puntas de Calnegre, en Lorca (Murcia), según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido un aviso a las 12.30 horas alertando de que una persona había sido rescatada del agua y que se le estaban realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y Policía Judicial, junto a una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A pesar de los esfuerzos, el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento del varón.