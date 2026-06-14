Fallece un hombre de 77 años mientras se bañana en la playa de Rihuete de Mazarrón

MURCIA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios sanitarios de emergencia no han podido salvar la vida de un varón, de 77 años de edad, que ha fallecido este mediodía mientras se bañaba en la playa de Rihuete, en el término municipal de Mazarrón.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia recibió el aviso a las 13.07 horas, informando del rescate de una persona del agua, en estado inconsciente, y que se estaban realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de Protección Civil, Policía Local y Policía Judicial, junto a una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. El personal sanitario atendió a una mujer de 69 años por una crisis de ansiedad y el facultativo confirmó el fallecimiento del varón, de 77 años de edad.