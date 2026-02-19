Fallece un hombre al precipitarse desde un edificio tras agredir a su pareja en Cartagena (Murcia)

Archivo - Ambulancia del 061 - 1-1-2 - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido este jueves al precipitarse desde un edificio de Playa Honda, en Cartagena (Murcia), tras agredir presuntamente a su pareja sentimental, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

Sobre las 15.00 horas, el '1-1-2' ha recibido varias llamadas de vecinos que han alertado de que se estaba produciendo una agresión en un domicilio.

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el suceso, si bien la principal hipótesis apunta a un caso de violencia de género, ya que había antecedentes previos.

De hecho, sobre el varón había pesado una orden de alejamiento sobre su pareja, aunque ya había expirado.

Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias, una asistencial y la otra una Unidad Móvil de Emergencias, así como varios agentes de la Policía Local de Cartagena, que han sido los primeros en llegar a la vivienda tras el fallecimiento del varón.