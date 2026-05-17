Fallece Joaquín Barberá, referente en la defensa de las personas con discapacidad e Hijo Adoptivo de Cartagena

Imagen de archivo de Joaquín Barberá y Noelia Arroyo. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Joaquín Barberá Blesa, expresidente de Plena Inclusión e Hijo Adoptivo de la ciudad ha fallecido hoy en Cartagena tras una vida entregada a la defensa de las personas con discapacidad y sus familias.

La alcaldesa Noelia Arroyo ha trasladado sus condolencias a la familia y a ASTUS, entidad a la que Barberá dedicó buena parte de su vida. "Hemos perdido a Joaquín Barberá, una persona buena, cercana y entregada a los demás. Cartagena siempre le estará agradecida por su defensa de las personas con discapacidad y por el apoyo que dio a tantas familias desde ASTUS", ha señalado.

Arroyo ha recordado además que Barberá "fue un ejemplo en toda España por su visión para construir una red de protección integral que acompañara a las personas con discapacidad en todas las etapas de su vida, favoreciera su autonomía y abriera más oportunidades para ellas y para sus familias". La alcaldesa ha expresado también su "cariño y abrazo a su familia, a toda la familia de ASTUS y a todos los que le querían".

Nacido en Murcia el 15 de junio de 1946, de padre cartagenero y madre sevillana, Joaquín Barberá mantuvo siempre una estrecha vinculación con Cartagena. Ese compromiso quedó reconocido en 2024 con la concesión del título de Hijo Adoptivo de la ciudad, otorgado por el Ayuntamiento en reconocimiento a más de cuatro décadas de trabajo al servicio de las personas con discapacidad.

Su trayectoria en ASTUS comenzó en 1981, tras el nacimiento de su hija Isabel. Aquella experiencia personal marcó el inicio de una vida dedicada a las familias, a la inclusión y a la defensa de recursos estables para las personas con discapacidad. En 1986 pasó a la vicepresidencia de ASTUS y, con el paso de los años, asumió responsabilidades de primer nivel en la asociación y en Plena inclusión Región de Murcia.

También presidió el CERMI en la Región entre 2007 y 2011, y fue delegado regional de Fundosa Social Consulting, hoy FSC Inserta, entidad vinculada a Fundación ONCE para la inserción laboral de personas con discapacidad.

Bajo su impulso, ASTUS consolidó servicios de atención temprana, apoyo familiar, integración laboral, residencia, formación, empleo protegido y colaboración con las administraciones. Su trabajo combinó reivindicación, diálogo y constancia para ampliar derechos, recursos y oportunidades.

Cartagena reconoció en vida esa entrega haciéndolo Hijo Adoptivo en 2024. Además recibió el Premio Cartagenero del Año en 1996 y el Premio Servicios Distinguidos concedido a ASTUS por la Comunidad Autónoma en 2017.

Con su fallecimiento, Cartagena pierde a un referente cívico y social. Su legado queda unido a ASTUS, a Plena inclusión, a las familias que encontraron apoyo en la entidad y a una ciudad que lo incorporó a su nómina de hijos adoptivos por una vida dedicada a la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad.