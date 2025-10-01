Fallece una mujer de 56 años al caer su vehículo por el viaducto de la A-7 a su paso por Murcia

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 56 años ha fallecido y un joven de 21 ha resultado herido muy grave en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en el viaducto de la autovía A-7 a la altura de la pedanía murciana de Javalí Viejo, según informaron fuentes del '1-1-2' y de la Guardia Civil de Tráfico consultadas por Europa Press.

Al parecer, ambos viajaban en un mismo vehículo --la mujer de conductora y el varón de copiloto-- cuando, pasadas las 15.00 horas, han sufrido una colisión por alcance por parte de una furgoneta conducida por un hombre de 47 años que ha resultado ileso en el siniestro.

A consecuencia del impacto, el primer coche ha pasado por encima de el muro de contención del viaducto y se ha precipitado a una vía inferior donde ha quedado volcado.

Hasta la zona se han desplazado varias ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, efectivos de Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los bomberos han trabajado para sacar del coche a las personas atrapadas. Lamentablemente, como consecuencia del siniestro, una mujer de 56 años ha fallecido en el lugar, mientras que el otro ocupante, de 21 años, ha sido trasladado al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca con heridas de gravedad.