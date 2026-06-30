Fallece una mujer de 66 años en la playa de Parazuelos (Mazarrón), hallada inconsciente en la orilla

Archivo - Puesto de Salvamento y vigilancia en playas de Protección Civil (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MAZARRÓN (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 66 años ha fallecido este martes en la playa de Parazuelos, en Cañada Gallego, término municipal de Mazarrón, según han informado fuentes del 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido a las 11.40 horas llamadas de otros bañistas avisando que habían encontrado a una mujer inconsciente y en parada cardiorrespiratoria en la orilla del agua. Ellos mismos le han realizado maniobras de reanimación, a las que se sumó un desfibrilador semiautomático del camping cercano.

Al lugar se movilizaron socorristas y miembros de Protección Civil de los ayuntamientos de Mazarrón y Lorca y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Pese a los esfuerzos de todos, la paciente falleció.