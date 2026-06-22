Fallece una mujer de 89 años mientras se bañaba en una playa de La Manga (San Javier)

Archivo - Ambulancia del 061 - 1-1-2 - Archivo

SAN JAVIER (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 89 años ha fallecido este lunes mientras se bañaba en la playa del Arenal, en La Manga, perteneciente al término municipal de San Javier, según han informado desde el 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido a las 13.31 horas, aviso de que usuarios de esta playa habían rescatado a una mujer inconsciente del agua. Al lugar han acudido socorristas que le han realizado maniobras de reanimación, ya que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, al tiempo que se movilizaba al lugar una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia del 061.

Pese a los esfuerzos de socorristas y sanitarios, la mujer ha fallecido.