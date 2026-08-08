Fallecen dos personas tras colisionar su vehículo contra un pilar de piedra en Murcia

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia hn sido movilizados esta mañana tras un accidente de tráfico en la urbanización El Pañero, en la pedanía murciana de Cañadas de San Pedro, en el que no han podido salvar la vida de los dos ocupantes de un vehículo que ha colisionado contra un pilar de piedra.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' recibía el aviso del accidente a las 10.24 horas. Según el informante, el turismo presentaba una fuerte deformación a causa del impacto y en su interior se encontraban las dos víctimas atrapadas e inconscientes.

Al lugar se ha desplazado una ambulancia medicalizada de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, cuyo personal sanitario solo ha podido certificar el fallecimiento de ambos ocupantes, un varón de 63 años y una mujer de 58.