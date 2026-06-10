La familia de Blas Martínez recupera 82 años después un reloj confiscado por los nazis en un campo de concentración

La consejera Carmen Conesa, en el acto de devolución de un reloj a la familia de un deportado en los campos de concentración nazis - CARM

MURCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La familia de Blas Martínez Aranda ha recuperado este miércoles, 82 años después, el reloj de pulsera que le fue confiscado por los nazis durante su deportación al campo de concentración de Neuengamme, en Alemania. El acto de entrega de la pieza se ha celebrado en el Archivo General de la Región de Murcia con la presencia de la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, y de la responsable del programa internacional #StolenMemory (Memoria Robada) de Arolsen Archives, Charlotte Meiwes.

La consejera ha destacado que "asistimos a un momento profundamente emocionante. La familia de Blas ha podido recuperar una parte de su historia y de su memoria. Este reloj nos recuerda que detrás de cada nombre hay una persona, una familia y una vida marcada por una de las etapas más oscuras de la historia de Europa".

Con la entrega del reloj se restituye a los descendientes de Blas Martínez Aranda una de las pocas pertenencias personales conservadas de este murciano, nacido en Churra en 1919 y desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial.

El reloj estuvo durante décadas custodiado en los Archivos Arolsen (Alemania), el mayor centro de documentación del mundo sobre las víctimas de la persecución nazi, y permanecía depositado en el Archivo General de la Región de Murcia desde el año 2020, como parte del programa 'Stolen Memory', para colaborar en la búsqueda de familiares del deportado murciano. La localización reciente de sus descendientes ha permitido culminar el proceso de restitución de la pieza.

PORTAL PARA BUSCAR A DEPORTADOS A LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS

En el marco de esta jornada, dedicada a la memoria de los murcianos deportados, el Archivo General de la Región de Murcia presentó también el nuevo portal web deportados.carm.es, una herramienta digital destinada a preservar, investigar y difundir la memoria de los murcianos deportados a los campos de concentración nazis.

El portal ofrece un recorrido completo por la deportación de los murcianos a los campos de concentración nazis y constituye la principal herramienta de consulta existente actualmente sobre esta materia en la Región de Murcia. Entre sus contenidos destaca un buscador que permite acceder a la biografía y trayectoria vital de los 398 murcianos documentados hasta la fecha como víctimas del sistema de campos de concentración nazi, incorporando información personal, fotografías, documentos históricos, mapas interactivos y enlaces a memoriales internacionales.

La plataforma incluye además un amplio apartado divulgativo sobre el exilio republicano, la deportación y la vida en los campos de concentración; testimonios audiovisuales de supervivientes y familiares; conferencias y mesas redondas de especialistas; una exposición virtual en tres dimensiones sobre los deportados murcianos; así como publicaciones científicas editadas por el Archivo General.

La nueva herramienta ha sido desarrollada por la Dirección General de Transformación Digital y financiada con fondos FEDER del Programa Región de Murcia 2021-2027, permitiendo la actualización permanente de los contenidos conforme avancen las investigaciones.

Ambas iniciativas se enmarcan en la programación organizada por el Archivo General de la Región de Murcia con motivo de la Semana Internacional de los Archivos, cuyo lema este año es 'Archivos para la Justicia: derechos, memoria y futuros'.