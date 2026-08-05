Las familias murcianas se benefician este verano del Plan Corresponsables para facilitar la conciliación

Plan Corresponsables para facilitar la conciliación - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia continúa reforzando su compromiso con las familias del municipio mediante el desarrollo del programa 'Escuela Infantil y Centros Educativos CEIP Corresponsables Verano 2026', del que este verano se han beneficiado cerca de un centenar de familias.

La concejal Ascensión Carreño ha destacado que "la conciliación no puede limitarse al calendario escolar. Desde el Ayuntamiento trabajamos para ofrecer recursos útiles a las familias durante todo el año, especialmente en los periodos en los que más los necesitan, como los fines de semana y las vacaciones de verano".

El servicio, dirigido a menores de hasta 12 años, se ha prestado de lunes a viernes, de 7.30 a 15.00 horas, en dos Escuelas Infantiles y dos centros educativos públicos del municipio, ofreciendo atención profesional y actividades adaptadas a cada franja de edad.

El acceso a las plazas ha priorizado a las familias con menor nivel de renta y, posteriormente, a colectivos con mayores necesidades de conciliación, entre ellos familias monoparentales y monomarentales, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, familias en riesgo de exclusión social, solicitantes de protección internacional y unidades familiares con personas dependientes a su cargo.

UNA ESTRATEGIA DE CONCILIACIÓN DURANTE TODO EL AÑO

Este programa da continuidad a la estrategia municipal de conciliación puesta en marcha el pasado mes de mayo con el programa 'Bibliotecas Municipales Corresponsables: Sábados 2026', que ofrece actividades educativas, culturales y de ocio para menores en distintas bibliotecas municipales todos los sábados.

Con la llegada del verano, el Ayuntamiento ha ampliado estos recursos habilitando escuelas infantiles y centros educativos para atender a las familias durante las vacaciones escolares.

Ambas actuaciones forman parte del Programa de Servicios para la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal 2026, integrado en el Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y financiado en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM).

Para el desarrollo de estas actuaciones, el Ayuntamiento de Murcia ha recibido una subvención de 406.030,28 euros, destinada a seguir impulsando políticas públicas que favorezcan la corresponsabilidad en los cuidados, la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.