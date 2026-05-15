Las familias numerosas de la Región podrán renovar su título de forma automática hasta que sus hijos cumplan 26 años

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, presidiendo el Consejo Asesor de Infancia y Familias, y junto al representante de la Asociación de Familias Numerosas de Murcia, Fanumur, Adolfo Cabadés - CARM

MURCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ampliará el tiempo de vigencia de los títulos de Familia Numerosa y simplificará los trámites para facilitar a estas familias tanto el reconocimiento del título como su renovación.

Así lo establece el proyecto de decreto impulsado por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, que modifica la regulación de este procedimiento con mejoras que no contempla la normativa estatal.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha informado este viernes al Consejo Asesor de Infancia de los detalles de este nuevo decreto, según ha informado el Gobierno regional.

La norma extenderá la vigencia hasta que el mayor de los hijos cumpla 21 años, descartando la obligación de renovar anualmente el título, cuando en la normativa actual el límite está en los 17 años y es necesario solicitarlo cada año.

"Facilitamos a las familias numerosas el acceso a los beneficios a los que pueden optar, como deducciones fiscales o bonificaciones. Con esta nueva normativa se agiliza la gestión del título que acredita esta categoría. Avanzamos así para mejorar la atención que les prestamos", ha dicho Ruiz.

Con el nuevo decreto, las familias numerosas sólo tendrán que presentar una declaración responsable cuando el mayor de los hijos cumpla 21 años para acreditar que se encuentra cursando estudios oficiales, pudiendo prorrogar la vigencia del título hasta que éste tenga 26 años, mientras que la normativa actual obliga a presentar una matrícula de forma anual.

La normativa establece también que la validez de los títulos de familia numerosa estará determinada por las características de cada unidad familiar. Por ejemplo, aquellas que tengan un hijo con una discapacidad superior al 33% tienen vigencia indefinida, ya no tendrán que renovarlo cada cinco años, tal y como está estipulado en la norma actual.

Además de estos avances, la Consejería ha puesto en marcha una nueva plataforma informática que agiliza la gestión de los títulos de familia numerosa.

La digitalización supone una simplificación en los trámites que reducirá los tiempos para que las familias puedan disponer de este título en menos tiempo. De esta manera, lo recibirán en un plazo máximo estimado de un mes, cuando actualmente la respuesta se está emitiendo en unos dos meses, siendo el plazo máximo establecido de tres.

"Respondemos, de esta manera, a una petición muy demandada por las familias numerosas de la Región, que nos habían solicitado más agilidad en la tramitación de estos títulos. Les apoyamos y ponemos en marcha las medidas necesarias para mejorar su calidad de vida", ha añadido la consejera.

Las familias numerosas podrán acceder a la web 'mifamilianumerosa.carm.es' para descargar el título en formato carnet, pdf y digital.