Los fenómenos costeros y el viento ponen en alerta amarilla a la Región de Murcia este domingo

MURCIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los fenómenos costeros y el viento van a poner en alerta amarilla a la Región de Murcia este domingo, según ha informado la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) en su último boletín informativo.

Así, el aviso por viento, prevé rachas de hasta 80 km/h (viento oeste) de las 6.00 a las 18.00 horas, en las comarcas del Altiplano, Noroeste, Vega del Segura y Guadalentín, Lorca y Águilas. Por su parte, el aviso costero, por viento de 50-60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros, estará activo de las 00.00 a las 15.00 horas, en el Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Cartagena y Mazarrón.