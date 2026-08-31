La Feria de Murcia 2026 arranca este jueves con seis nuevos espacios y el río Segura como eje de sus actividades

Presentación de la programación oficial de la Feria de Murcia 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado este lunes la programación de la Feria de Murcia 2026, que se desarrollará desde este jueves al 15 de septiembre con la incorporación de seis nuevos emplazamientos urbanos y una amplia agenda de actos culturales, musicales, gastronómicos e infantiles en torno al cauce del río Segura.

El corredor urbano formado por El Malecón, el paseo Teniente Flomesta, la Glorieta de España, los Molinos del Río y el Plano de San Francisco concentrará buena parte de la actividad con el objetivo de acercar los festejos a los barrios y generar nuevos espacios de convivencia.

Durante el acto de presentación, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha destacado que la Feria "continúa creciendo y lo hace como un proyecto compartido, capaz de unir nuestra historia con la ciudad moderna, dinámica y acogedora que somos hoy", según ha informado el consistorio capitalino.

NUEVAS UBICACIONES Y OFERTA INFANTIL

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de seis nuevos recintos al mapa festivo: las Bóvedas del Almudí, la Sala GlorietaUno, la Sala de los Molinos del Río, la plaza Glorieta de España, el Puente de Hierro y el Jardín Chino.

En el ámbito cultural, las Bóvedas del Almudí expondrán trabajos de Arturo Ruiz, Sofía Sánchez y Celia Verdú, a la vez que la Sala GlorietaUno albergará la muestra 'La mirada naïf', de Miguel García Vivancos, y la Sala de los Molinos del Río repasará los treinta años de historia del festival Lemon Pop a través de sus carteles.

Por su parte, la Glorieta de España acogerá un recinto 'Beer Garden' con gastronomía y música en directo, mientras que el entorno ambiental y las familias tendrán un protagonismo destacado tanto en el Puente de Hierro, con exhibiciones caninas y de aves rapaces, como en el Jardín Chino, espacio que ampliará la oferta de la Ludoferia con una tirolina gigante, un futbolín humano y circuitos de triciclos.

EL RÍO SEGURA Y LAS ATRACCIONES

La agenda vinculada al río Segura incluirá recorridos en barca 'Navegando por el Segura' y el ciclo de cine de verano 'Un río de cine' junto a la Pasarela Manterola, recinto donde se proyectarán los títulos 'Buscando a Nemo', 'Pocahontas' y 'Liberad a Willy'.

El Plano de San Francisco volverá a ser la sede de la Gran Noria Panorámica 'De Murcia al cielo', la cual estará adaptada para personas con movilidad reducida, será gratuita para quienes acrediten una discapacidad igual o superior al 33 % y ofrecerá un 50 % de descuento el próximo lunes, 7 de septiembre.

En cuanto al recinto ferial de La Fica, la feria de atracciones arrancará el 3 de septiembre con una promoción inaugural de dos por uno, celebrará el Día del Niño el 9 de septiembre con un 50 % de descuento y reservará la jornada del 8 de septiembre para el Día sin Ruido, fecha en la que se establecerán franjas horarias sin música ni luces estroboscópicas para personas con trastorno del espectro autista o sensibilidad sensorial.

OFERTA MUSICAL Y GASTRONOMÍA LOCAL

La vertiente musical abarcará múltiples géneros y escenarios en toda la ciudad. El pregón de la Feria tendrá lugar este viernes, 4 de septiembre, en la plaza del Cardenal Belluga a cargo del artista urbano Walls y la Orquesta de Jóvenes de la Ciudad de Murcia, cita que concluirá con un espectáculo piromusical.

El festival Lemon Pop alcanzará su 30º aniversario con las actuaciones de Camellos, The Boo Radleys, Pértiga, Los Mejillones Tigre, Exonvaldes, Regular Crowd y Bang!, al tiempo que el ciclo Panorama Salas llevará la música en vivo a locales como Revolver, Spectrum, REM, Mamba!, La Puerta Falsa y La Yesería, completando la agenda con grupos de folclore, mariachis, tango, salsa, trovo, veladas para mayores y bandas tributo.

La oferta gastronómica quedará concentrada en los Huertos del Malecón con quince recintos de cocina tradicional y la zona infantil Peque-Huertos, así como en el paseo Teniente Flomesta, emplazamiento que albergará la zona de 'food trucks', puestos de las Denominaciones de Origen de Bullas, Jumilla y Yecla, catas gratuitas y talleres de artesanía en vivo.

TRADICIÓN, MOROS Y CRISTIANOS Y FERIA TAURINA

El programa festivo mantiene como eje vertebrador la devoción a la Virgen de la Fuensanta, cuya talla descenderá de su Santuario este jueves, 3 de septiembre, a las 15.30 horas y tendrá su recepción oficial a las 19.30 horas en la iglesia de El Carmen antes de su traslado a la Catedral.

Tras el Solemne Novenario, la Romería de regreso se celebrará el martes 15 de septiembre desde las 7.00 horas con la inclusión de la iniciativa Día del Monte Limpio a cargo de voluntarios ambientales.

Por su parte, la Federación de Moros y Cristianos desplegará 39 actos entre el 2 y el 14 de septiembre, periodo en el que trasladará su pregón a la plaza del Cardenal Belluga, ampliará el campamento medieval y celebrará su gran desfile el sábado 12.

La Feria Taurina en La Condomina, los actos del Real Club Taurino y las propuestas en el Teatro Romea, el Archivo Municipal y la red de museos locales completarán el calendario festivo de la capital.