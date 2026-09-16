La Feria de Murcia cierra con un 72,3% de ocupación hotelera, un 10,7% más que en 2025

El concejal de Turismo, Jesús Pacheco, y el concejal de Cultura, Diego Aviléz, durante la rueda el balance de los datos turísitcos de la Feria de Septiembre de Murcia. - EUROPA PRESS

MURCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Murcia 2026 ha cerrado con un 72,3% de ocupación hotelera, la cifra más alta de la serie histórica, lo que supone un incremento del 10,7% respecto a 2025, según ha informado este miércoles el concejal de Turismo, Jesús Pacheco, durante el balance de las fiestas.

El precio medio por habitación se ha situado en 75,96 euros por noche, un 12,8% más que el año anterior, mientras que la rentabilidad por habitación disponible ha aumentado un 25% respecto al mismo periodo de 2025, hasta alcanzar el 81,66%, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

Pacheco ha señalado que estos datos confirman "el tirón de las fiestas como uno de los principales momentos de actividad turística y comercial de nuestra ciudad" y ha destacado "la capacidad que estos últimos años ha mostrado la programación festiva para atraer visitantes durante el mes de septiembre y generar actividad en el sector turístico".

Entre las jornadas con mayor actividad turística destacó el sábado 12 de septiembre, coincidiendo con el desfile de Moros y Cristianos, cuando la ocupación hotelera alcanzó el 91,6%. Ese día, el precio medio por habitación fue de 90,36 euros y la rentabilidad por habitación disponible se situó en 82,77 euros.

El concejal de Cultura, Diego Avilés, ha avanzado que, tras conversar con la presidencia de los Moros y Cristianos de Murcia, se plantea duplicar el próximo año el número de sillas para el desfile.

Los hoteles de cuatro estrellas superaron por primera vez en ocupación total a los de tres estrellas, según ha señalado el concejal.

La actividad turística también se refleja en los datos de la Oficina de Turismo de la plaza del Cardenal Belluga, que durante las dos primeras semanas de septiembre atendió a 2.429 visitantes, con una media de 187 personas al día.

Del total, el 56,6% fueron visitantes regionales, el 21,2% nacionales y el 22,1% extranjeros. Pacheco ha destacado que, por primera vez, el número de visitantes extranjeros superó al de nacionales. Entre los visitantes nacionales procedían principalmente de Castellón, Cuenca, Albacete, Granada y Cádiz, mientras que entre los extranjeros destacaron Italia, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica y Francia.

"En estos cinco últimos años ha sido sorprendente la subida que hemos ido teniendo, pero exponencial la que ha habido este año respecto a años anteriores", ha señalado Pacheco, quien ha avanzado que el Ayuntamiento presentará en los próximos días el balance turístico del verano en Murcia, cuyos resultados ha calificado de "sorprendentes".

Por su parte, el concejal de Cultura, ha destacado que la Feria se ha desarrollado "con total normalidad", pese al episodio de lluvias registrado durante las fiestas, que, según ha explicado, no provocó daños de consideración y permitió recuperar al día siguiente la actividad prevista.

Avilés ha señalado también que los feriantes de la FICA, los grupos folclóricos, las asociaciones responsables de los huertos del Malecón y los colectivos vinculados al recinto de la FICA han trasladado al Ayuntamiento que ha sido "uno de los mejores años de estos últimos" en participación, reservas y actividad económica.

El edil de Cultura ha destacado asimismo la programación desarrollada en los cerca de 40 escenarios de la Feria y ha señalado especialmente las propuestas de entretenimiento, entre ellas el nuevo Beer Garden, la terraza de los Molinos del Río y el campamento de Moros y Cristianos, además del pregón ofrecido por Walls.

En relación con la Romería de la Virgen de la Fuensanta, Avilés ha considerado que la peregrinación de la patrona de Murcia por las pedanías antes de su llegada al santuario de Algezares contribuyó a incrementar la participación en la jornada de septiembre.