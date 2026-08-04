La Feria de Murcia estrenará 10.000 pulseras inteligentes para mantener localizados a menores y personas vulnerables - AYTO. MURCIA

MURCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia implantará durante la Feria de Murcia 2026 un sistema de pulseras inteligentes con código QR para facilitar la localización de menores, personas mayores y otros colectivos vulnerables en caso de extravío. La iniciativa, presentada este martes por el concejal de Seguridad, Fulgencio Perona, convertirá a la ciudad en la segunda de España, tras Málaga, en incorporar esta tecnología.

En total, Protección Civil distribuirá y activará 10.000 pulseras, que permitirán registrar los datos de contacto del responsable a través de una plataforma web accesible mediante un código QR, sin necesidad de descargar ninguna aplicación. Una vez completado el registro, la información personal dejará de estar visible y quedará vinculada a un identificador único para garantizar la privacidad, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

En caso de extravío, cualquier persona podrá escanear el código QR de la pulsera y obtener un identificador junto con el teléfono de la Policía Local o de Protección Civil. Serán estos servicios de emergencia los únicos autorizados para acceder a los datos almacenados en la plataforma y contactar con los familiares o responsables del menor o de la persona vulnerable.

El sistema permitirá además a los servicios municipales disponer de estadísticas en tiempo real sobre el número de pulseras activadas y los escaneos realizados durante los distintos eventos, con el objetivo de facilitar la planificación de los dispositivos de seguridad.

Las pulseras, fabricadas con una placa deslizante de PVC de alta resistencia y un cierre ajustable y reutilizable, podrán seguir utilizándose una vez finalizada la Feria en otros eventos multitudinarios, ya que el código QR no caduca y mantiene asociados los datos registrados. Según el Ayuntamiento, esta medida se enmarca en la estrategia 'Murcia Segura', orientada a incorporar soluciones tecnológicas para reforzar la prevención, la protección y la coordinación de los servicios de emergencia.