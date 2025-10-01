Fernández dice que el PSOE "es la única alternativa frente al Gobierno de López Miras y el auge de la ultraderecha"

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Carmina Fernández, ha declarado este miércoles que "el PSOE es la única alternativa política para un cambio en la Región de Murcia frente al Gobierno de López Miras y el auge de la ultraderecha".

Fernández ha realizado esta valoración en base a los resultados del Barómetro de Verano del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), publicados este miércoles.

Según la dirigente socialista, el Barómetro "refleja el desplome del Partido Popular que, tal y como veníamos advirtiendo, es fruto del pacto de la vergüenza, del pacto del odio de PP y Vox y de todo lo que ha sucedido este verano en la Región de Murcia", en alusión a los disturbios registrados en Torre Pacheco.

Son unos resultados que, en opinión de Fernández, "deberían hacer reflexionar al PP a nivel nacional y, muy especialmente, al Gobierno de López Miras", mientras que el PSOE de Francisco Lucas aumenta en intención de voto respecto al último barómetro del CEMOP, un 1,3%".

"Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia vamos a seguir centrados en construir un proyecto que prime el diálogo, la centralidad y la defensa de los valores democráticos porque el PSOE es la única alternativa de cambio para la Región de Murcia", ha añadido.

Y es que "la Región de Murcia no necesita más crispación ni más cacerías racistas, según ha precisado Fernández, que también ha remarcado que el proyecto del PP "no supone una alternativa al radicalismo de la ultraderecha".

"El PSOE es el único partido que es capaz de poner en marcha un proyecto, el proyecto que necesita la Región de Murcia, para resolver los problemas reales de los ciudadanos y las ciudadanas de esta región", ha concluido la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.