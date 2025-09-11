Fernández (PSOE): "Es inhumano cambiar los derechos de unos menores por el apoyo a unos presupuestos racistas"

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea regional, Carmina Fernández, ha asegurado este jueves que "es inhumano y una vergüenza cambiar los derechos de unos menores en situación de vulnerabilidad por el apoyo a unos presupuestos racistas", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Fernández ha recordado al PP que "el propio Gobierno regional reconoce que la ley les obliga a atender a estos menores" y ha insistido en que "la solución de esta situación pasa por no cerrar el centro de menores de Santa Cruz".

"Ellos mismos reconocen que la ley les obliga a atender a estos menores y calificaron de indecencia e irresponsabilidad que representantes de Vox acudieran ayer a las puertas del centro", ha apostillado la dirigente socialista.

A su juicio, "lo que también es una auténtica vergüenza es que el PP, teniendo en su mano la solución, haya decidido cerrar el centro de menores a cambio de aprobar los presupuestos del odio con la ultraderecha, lo que demuestra, una vez más, la hipocresía, la irresponsabilidad y la incoherencia del Partido Popular".

En este sentido, ha comentado que "López Miras tuvo la oferta de Francisco Lucas hasta el último momento para aprobar unos presupuestos regionales centrados sin tener que hacer este tipo de concesiones a Vox, ni aplicar sus políticas reaccionarias que alimentan los discursos que ponen en riesgo la convivenci"a.

"Pero López Miras decidió arrodillarse ante la ultraderecha, dando lugar a esta situación", ha dicho Fernández, que ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea Regional una pregunta dirigida a la consejera de Política Social, Familias e Igualdad para que explique "en qué ubicación o recurso alternativo tiene previsto el Gobierno regional reubicar" a los menores que estaban acogidos en el centro de Santa Cruz tras su cierre.

También ha hecho referencia a "la humillación a la que sometió Vox a la consejera al hacerle retirar una orden de compra de vivienda para los menores". "Es indecente que el Partido Popular y Vox estén criminalizando y señalando a niños y niñas que están en situación de vulnerabilidad. Desde el Partido Socialista, seguiremos defendiendo la centralidad, los derechos humanos y los valores democráticos", ha concluido.