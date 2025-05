Fernández (PSOE): "El PP está absolutamente desesperado porque su cuento del agua ha llegado a su fin"

Asegura que Hugo Morán "ha desmentido que se vaya a recortar el trasvase Tajo-Segura de inmediato como asegura el PP"

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la asamblea Regional, Carmina Fernández, ha asegurado este miércoles que el PP "está absolutamente desesperado porque su cuento del agua ha llegado a su fin", ya que el trasvase Tajo-Segura, ha remarcado "no se va a cerrar".

Fernández ha indicado que este martes el PP llevó a la Asamblea Regional una moción sobre el trasvase y el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "no se atrevió a dar la cara", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"Después de que Feijóo le diera plantón en el Congreso no levanta cabeza. El PP no sabe qué hacer para llamar la atención, sus paripés ya no funcionan", ha dicho la dirigente socialista, que ha agregado que la Región "no necesita más mentiras ni mensajes populistas, sino soluciones como las que ofrece el PSOE".

Según Fernández, "frente a las mentiras, la inacción y la confrontación del PP", el líder de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, "está trabajando para garantizar agua para siempre en la Región de Murcia".

En este sentido, ha aseverado que "desde el primer momento está trabajando para que el Ministerio ponga en marcha las inversiones que urge la Región y que no se reduzca ni un hectómetro cúbico del trasvase sin que esté asegurada el agua que necesita nuestra comunidad".

Además, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha señalado que "fruto de ese trabajo" se va a licitar el anteproyecto de dos nuevas desaladoras en Torrevieja (Alicante) y Águilas (Murcia) "antes del verano", que "se suman a las ampliaciones de las existentes que ya se están haciendo y algunas están a punto de finalizar".

Fernández ha remarcado que el PSOE "tiene una hoja de ruta clara para garantizar agua para siempre en la Región" que ya ha puesto en marcha, y que pasa por "complementar el trasvase con la desalación, la modernización de regadíos, la depuración de aguas y el uso eficiente de los recursos propios de la cuenca del Segura".

También ha destacado que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "ha desmentido que se vaya a recortar el trasvase Tajo-Segura de inmediato, tal y como asegura el Partido Popular".

"De hecho, ha dicho todo lo contrario. Ha reiterado el compromiso del Ministerio de aplicar la obligación legal de establecer los caudales ecológicos del Tajo de forma escalonada, con el fin de dar tiempo suficiente para poner en marcha las inversiones previstas en la Cuenca del Segura", ha comentado.

La portavoz socialista ha insistido en que el cambio climático es "una realidad innegable" y, en este sentido, "debemos prepararnos para un futuro con más sequías".

"Además, el Tribunal Supremo ha emitido hasta seis sentencias que establecen la obligación legal de fijar caudales ecológicos en el río Tajo. Por lo tanto, el trasvase sigue siendo imprescindible, pero necesitamos complementarlo con alternativas como la desalación", ha añadido.

Finalmente, ha dicho que "negar el impacto del cambio climático y negar las sentencias del Supremo, como hace el Partido Popular, no hará que el problema desaparezca, sino que supone meter a los agricultores a un callejón sin salida y condenarlos a la ruina".