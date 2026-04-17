Fernández (PSRM) critica "la hipocresía del PP, que está compitiendo con Vox en el discurso de odio y xenofobia"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández - PSRM

MURCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha criticado "la hipocresía del PP, que está compitiendo con Vox en el discurso de odio y xenofobia", y recuerda a Segado que los gobiernos del PP, como el de Aznar, "ya hicieron varias regularizaciones de inmigrantes, incluso más numerosas que la que se está llevando a cabo ahora".

Fernández ha hecho estas declaraciones en respuesta a Joaquín Segado, y ha explicado que la regularización administrativa "es un paso imprescindible para la plena integración de personas que ya viven entre nosotros y que es clave que puedan ejercer sus derechos y obligaciones en plenas facultades".

"España sigue liderando la defensa de la justicia social y los derechos humanos. El PP pide precisamente que no se haga una regularización masiva y sin control. Todos los informes que se están pidiendo son para garantizar que todas las personas inmigrantes que se regularicen cumplan con los requisitos. Es necesario pedir informes para que todo se haga con las garantías legales que se necesitan para un proceso tan serio como este", ha señalado.

En este sentido, ha destacado la necesidad de que, "por justicia, estas personas tengan derechos y, por supuesto, obligaciones, como todos los ciudadanos de este país, porque también es necesario para la economía de España".

"Es imprescindible el control para que no sea un proceso desordenado. Para ello, estas personas tienen que aportar documentación, con informes de arraigo, vulnerabilidad y policiales, y las administraciones tienen la obligación de colaborar", ha añadido.

La portavoz socialista ha recordado que se trata de un proceso con legitimidad social, porque toma el testigo de una Iniciativa Legislativa Popular que fue respaldada con más de 700.000 firmas y que apoyan más de 900 asociaciones; política, porque la toma en consideración de esta Iniciativa contó con 310 votos a favor en el Congreso de los Diputados, y económica, por el respaldo manifiesto de los agentes sociales y sectores productivos vitales, como la construcción, la agricultura y la ganadería, y el transporte, que llevan tiempo pidiendo públicamente esta medida.

Además, ha afirmado que se trata de un procedimiento reglado dentro del marco de la Ley de Extranjería, que cuenta con todas las garantías de legalidad y seguridad jurídica, y ha remarcado que España "sigue liderando la defensa de la justicia social y los derechos humanos".

Por otra parte, Fernández ha asegurado que la Delegación del Gobierno ha transmitido las instrucciones del proceso a todos los ayuntamientos con la máxima transparencia. "Se ha enviado un comunicado a todos los ayuntamientos y medios de comunicación en el que se explican todos los detalles, y la Delegación del Gobierno está trabajando permanentemente para resolver cualquier tipo de duda o de incidencia que puedan tener los consistorios".

También ha recordado que se han reforzado los servicios de la Administración del Estado para garantizar la cobertura del proceso, con turnos extra para poder atender a todas las personas.