Fernández (PSRM): "El PP solo defiende la formación de mayorías alternativas cuando es para gobernar ellos"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Carmina Fernández - PSRM

MURCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha denunciado que "la hipocresía y amnesia del Partido Popular no tiene límites, ya que solo defienden la formación de mayorías alternativas cuando es para gobernar ellos".

Fernández ha hecho estas declaraciones en respuesta a Miriam Guardiola con respecto a la moción de censura en Cartagena, y ha acusado a López Miras "de olvidarse de que él mismo formó gobierno en 2019 contra el criterio de las urnas que había otorgado la mayoría al PSOE".

En este sentido, ha recordado que el PP no tampoco ganó las elecciones en Cartagena en la legislatura pasada, "pero el Partido Popular formó gobierno con sus pactos y trapicheos, tal y como ha hecho esta legislatura, en otros municipios en los que está gobernando como en Molina, Cieza, Puerto Lumbreras y Las Torres de Cotillas, pese a haber ganado el Partido Socialista".

Además, la portavoz socialista ha asegurado que la moción de censura "da respuesta a las quejas de los vecinos y vecinas de Cartagena que se sienten abandonados por el Gobierno de López Miras".

En cuanto a la encuesta del CEMOP sobre la moción de censura, la portavoz socialista ha instado al Partido Popular a que pregunte en Cartagena "a los padres que tienen a sus hijos con amianto sobre sus cabezas en los centros educativos, con goteras y en barracones".

"O a los que están enfermos y llevan meses esperando citas con el especialista o pruebas médicas; los que no saben qué van a hacer con sus hijos los días de calor que se suspendan las clases porque colegios e institutos carecen de climatización, y a los jóvenes que siguen viviendo con sus padres porque no hay política de vivienda, por poner algunos ejemplos de abandono y parálisis, como también el timo del Rosell que el PP lo ha convertido en un ambulatorio, o la facha del hospital del Hospital Santa Lucía que ya se ha incendiado dos veces y siguen sin hacer nada", ha señalado.

"Esta moción de censura es el resultado de tres años de inacción y políticas fracasadas que tienen al municipio en una situación de parálisis inaceptable, con un gobierno local que se calla y consiente el abandono de López Miras", ha añadido.

Fernández ha criticado también "el abandono y la falta de inversión de López Miras en Cartagena, donde no hay ni una sola inversión del Gobierno regional, ni un solo proyecto de transformación del municipio, ya que todas las inversiones, más de 50 millones de euros, vienen del Gobierno de España".

Finalmente, ha exigido al Partido Popular "que deje las amenazas y aclare de una vez el escándalo de las prótesis del Servicio Murciano de Salud, unos hechos muy graves que han puesto en peligro la vida y la salud de muchas personas".